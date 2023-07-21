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هل يصبح صلاح قائدا لليفربول بعد رحيل هندرسون؟

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الشارقة - اميمة ياسر - كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن النجم المصري محمد صلاح، ضمن 5 لاعبين مرشحين لحمل شارة قيادة في الموسم الجديد، بعد اقتراب رحيل القائد جوردان هندرسون إلى الإتفاق السعودى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت الصحيفة أنه يأتى على رأس المرشحين لخلافة هندرسون فى حمل شارة قيادة ليفربول فى الموسم الجديد هو المدافع الهولندى فيرجيل فان دايك.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح يأتى كمرشح ثانى خلف فان دايك، باعتباره أسطورة حقيقية فى ليفربول والهداف التاريخى للريدز فى مسابقة الممتاز.

واستكملت الصحيفة أنه يأتى فى القائمة بجانب فان دايك ومحمد صلاح الثلاثى: ترينت ألكسندر أرنولد، أليسون بيكر، وروبرتسون.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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