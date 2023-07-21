هل يصبح صلاح قائدا لليفربول بعد رحيل هندرسون؟

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن النجم المصري محمد صلاح، ضمن 5 لاعبين مرشحين لحمل شارة قيادة ليفربول في الموسم الجديد، بعد اقتراب رحيل القائد جوردان هندرسون إلى الإتفاق السعودى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت الصحيفة أنه يأتى على رأس المرشحين لخلافة هندرسون فى حمل شارة قيادة ليفربول فى الموسم الجديد هو المدافع الهولندى فيرجيل فان دايك.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح يأتى كمرشح ثانى خلف فان دايك، باعتباره أسطورة حقيقية فى ليفربول والهداف التاريخى للريدز فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستكملت الصحيفة أنه يأتى فى القائمة بجانب فان دايك ومحمد صلاح الثلاثى: ترينت ألكسندر أرنولد، أليسون بيكر، وروبرتسون.