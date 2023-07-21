الأهلي وبن شرقي.. شوبير يكشف حقيقة مفاوضات المارد الأحمر مع المغربي

ياسر رشاد - القاهرة - ترددت أنباء صحفية عن دخول مسؤولو التعاقدات بالنادى الأهلي فى مفاوضات جادة مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق خلال فترة الانتقالات الحالية.

أحمد شوبير ينفى مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي

وكتب الاعلامى احمد شوبير، نجم الاهلى ومنتخب مصر السابق عبر صفحته الرسمية بموقع التوةاصل الاجتماعى فيس بوك قائلً:" لا مفاوضات نهائيًا بين الأهلي و بن شرقي".

مفاوضات الأندية مع أشرف بن شرقي

و فى سياق أخر ترددت أنباء صحفية عن وجود مفاوضات من اندية الأهلى المصرى والاتفاق والوحدة السعوديين والوحدة الإماراتى، للحصول على خدمات أشرف بن شرقى بعد رحيله عن الجزيرة الإماراتى.

كما كتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:

وكان نادي الجزيرة الإماراتي تعاقد رسميا مع النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك المصري السابق فى أغسطس من العام الماضى، قبل ان يعلن رحيله بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الحالية.