موعد مواجهة الزمالك الأولى فى البطولة العربية والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بمنافسات البطولة العربية ( كأس الملك سلمان للأندية الأبطال )، لكرة القدم التى تحتضن فعالياتها المملكة العربية السعودية.

موعد أول مباراة للزمالك في البطولة العربية:

ويلعب الزمالك المواجهة الاولى بالبطولة العربية" كأس الملك سلمان للأندية الأبطال"، أمام الاتحاد المنستيري التونسي المقرر لها يوم 28 يوليو من شهر يوليو الجاري.

وتنطلق صافرة أحداث مباراة الزمالك ونظيره الاتحاد المنستيري يوم الجمعة الموافق 28 يوليو في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، فيما تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات KSA Sports ،AL Kass.

مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية:

مواعيد مباريات الزمالك بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال:

ـ الزمالك والاتحاد المنستيري 28 يوليو فى تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

ـ الزمالك و الشباب السعودي 31 يوليو فى تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

ـ الزمالك والنصر السعودي 3 أغسطس فى تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

وقام الاتحاد العربي لكرة القدم بالإعلان عبر موقعه الرسمي عن جوائز البطولة العربية للأندية التى ستصل قيمتها في النسخة الحالية 10 ملايين دولار ما يزيد عن 300 مليون جنيه مصري.