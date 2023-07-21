كأس العالم للسيدات.. نتائج مواجهات اليوم الثانى فى المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - أختتمت لقاءات اليوم الثانى من بطولة كأس العالم لسيدات كرة القدم woman world cup 2023 ، التى تستضيفها دولتي أستراليا ونيوزيلندا، حتى 20 أغسطس المقبل بمشاركة 32 منتخبًا.

نتائج مباريات اليوم الثانى فى كأس العالم للسيدات woman world cup 2023

تعادل سلبي بين نيجيريا وكندا

وانتهت مواجهة المنتخب النيجيرى ونظيره الكندى بنتيجة التعادل السلبى بدون أهداف فى مباراة قوية من كلا المنتخبين لكن دون الترجمة الى أهداف خلال اللقاء..

منتخب سويسرا يهزم الفلبين بهدفين دون رد

استطاع منتخب سويسرا تحقيق الانتصارعلى نظيره منتخب الفلبين بنتيجة هدفين دون رد، سجلهما كلا من رامون باكمان فى الدقيقة 45، وسيرينا فى الدقيقة 64.

منتخب اسبانيا يفوز على كوستاريكا بثلاثية نظيف

فاز منتخب إسبانيا لسيدات كرة اليد على نظيره منتخب كوستاريكا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، بتوقيع كامبو عن طريق الخطأ فى مرماهها، بجانب ثنائية من اللاعبتان بونماتى وجونزاليس لتنتهى أحداث اللقاء بنتيجة 3 ـ صفر.