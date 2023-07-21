كأس الملك.. تعرف على طاقم التحكيم المصري المشارك فى البطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ضمن منافسات البطولة العربية للأندية المقرر انطلاقها 27 يوليو الجاري.

ويلعب فريق الزمالك بالبطولة العربية رفقة أندية النصر والشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي.

طاقم التحكيم المصري المشارك في البطولة العربية

وتشارك مصر بالبطولة العربية للاندية بطاقم تحكيم مكون من محمود البنا - أمين عمر - محمود عاشور ـ محمود أبوالرجال - أحمد حسام طه.

طاقم التحكيم المصري المشارك في البطولة العربية

ومن المقرر أن تغادر بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك القاهرة بعد غد الأحد إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية للأندية.

المجموعة الأولى:

الترجي التونسي – الاتحاد السعودي – الصفاقسي التونسي – الشرطة العراقي.

المجموعة الثانية:

السد القطري – الوداد المغربي – الهلال السعودي – الأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة:

الزمالك المصري – النصر السعودي – الشباب السعودي – الاتحاد المنستيري التونسي.

المجموعة الرابعة:

شباب بلوزداد الجزائري - الرجاء المغربي – الوحدة الإماراتي – الكويت الكويتي.