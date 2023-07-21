شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يبدأ مشواره مع الأهلى غدا السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ أمام عاشور لاعب الأهلي الجديد غداً ، السبت، البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له الأيام المقبلة في النادي للتعافي من إصابته الأخيرة في العضلة الخلفية التى تعرض لها خلال تواجده في نادي ميتيدلاند الدنماركي الذي انتقل منه للأهلي رسمياً الثلاثاء الماضي.

ويخضع إمام عاشور الذي أعلن الأهلى التعاقد معه مساء الثلاثاء، لمتابعة دقيقة من جانب الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى للتعامل جيداً مع إصابة اللاعب التى تبدو بسيطة، حيث اطمأن مسئولو النادى على حالة اللاعب قبل إنهاء إجراءات التعاقد معه خلال الأيام الماضية، وخضع اللاعب لفحوصات وتحاليل طبية شاملة بمعرفة الجهاز الطبى للأهلى أثبتت سلامة اللاعب وعدم معاناته من إصابات مُزمنة.

وفى وقت سابق تحدث الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطنى عن إصابة أبو العلا، قائلاً فى تصريحات تليفزيونية مؤخراً: إصابة إمام ليست كبيرة وهى أول إصابة طويلة فى مسيرته وتابع طبيب المنتخب: "يوم 22 أبريل كانت إصابة إمام عاشور، إمام كان لديه إصابة عضلية كبيرة قطع في وتر العضلة الخلفية، نظريًا فترة علاج إمام عاشور من 10 لـ 12 أسبوعاً".

وأتم أبو العلا تصريحاته بقوله: إمام عاشور كان إلى حد كبير ملتزماً بالبرنامج العلاجي وأغلب فترات الراحة التي حصل عليها مُتفق عليها، لا أستطيع تحديد موعد عودة إمام عاشور فهو في مرحلة التأهيل وسيعود قريبًا.