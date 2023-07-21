شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد السابعة صباحًا موعدًا لخوض أول تدريب بعد إجازة الـ 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، موعد تدريب الفريق الذى سيقام غدًا السبت، عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون عقب انتهاء مسابقة الدورى.

وأبلغ الجهاز الإدارى للزمالك لاعبى الفريق والعائدين من الإعارات بالانتظام فى التدريب الذى سيقام فى السابعة صباح الغد، استعدادًا للسفر إلى السعودية والمشاركة فى البطولة العربية.