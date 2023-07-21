شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى أخير لسيد نيمار للتأكد من جاهزيته لتدعيم الزمالك فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع سيد عبد الله نيمار لاعب الزمالك، لاختبار طبى أخير من أجل التأكد من جاهزيته للمشاركة مع فريقه فى البطولة العربية، المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، فى السعودية.

ويعانى سيد نيمار من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مواجهة فاركو ببطولة الدورى، وأدت لمغادرته الملعب فى الدقيقة 52 ودخل في حالة بكاء.

واستقر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للزمالك، على اصطحاب سيد نيمار فى رحلة السفر إلى السعودية، بعدما تأكد من إن إصابة اللاعب ليست بقوية ومن المنتظر أن يصبح جاهزًا خلال الأيام المقبلة.

ويعود الزمالك إلى تدريباته غداً السبت استعداداً لخوض منافسات البطولة العربية، ويستهل فيها الأبيض منافساته بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسي فى الجولة الأولى يوم 28 من ذات الشهر.

ويبدأ فريق الكرة بنادى الزمالك الاستعداد للمشاركة فى البطولة العربية، غد السبت وذلك بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 5 أيام، بعد التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.