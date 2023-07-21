شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن اختيار كهربا لاعب الأهلى الأفضل فى الجولة الـ33 والان مع تفاصيل الخبر

وجاء اختيار محمود كهربا من قبل الجمهور عقب منافسة مع أحمد سيد " زيزو " لاعب الزمالك و صلاح محسن مهاجم سيراميكا و الغانى ياو أنور مهاجم الاسماعيلى .

ومن جانب أخر تخطط رابطة الأندية المحترفة لزيادة عدد الجماهير في مباريات الموسم المقبل لتصبح 10 ألاف مشجع لكل مباراة بدلا من 6 ألاف التي كان معتمدة في الموسم الجاري، وبدأت بالفعل في مخاطبة الجهات الأمنية للحصول على الموافقات اللازمة لذلك.

وتستهدف رابطة الأندية حضور الجمهور المباريات فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل بالسعة الكاملة، وتحقيق العدالة بين الأندية، لكن ذلك سيتطلب خطوات تدريجية، حيث بدأت الموسم الأول بحضور قليل للجماهير ارتفع لـ6 ألاف في الموسم الجاري، و10 ألاف في الموسم المقبل.

وتسعى الرابطة للحصول على الموافقات الأمنية حتى تسجل عدد الجماهير في لائحة الموسم الجديد، التي بدأت الرابطة بالفعل العمل عليها، حيث ينطلق الدوري في الموسم المقبل بنهاية شهر سبتمبر القادم.



