شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين طارق العشرى والاتحاد السكندرى لتدريب الفريق بعد ابتعاد إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد طارق العشرى المدير الفني السابق لفاركو جلسة حاسمة مع مسئولي الاتحاد السكندرى مساء اليوم للاتفاق على الرتوش النهائية لتولى تدريبه سيد البلد خلفاً للصربي زوران مانولوفيتش الذى رحل عن تدريب زعيم الثغر بالتراضى.

وتأتى جلسة مسئولي الاتحاد السكندرى مع طارق العشرى بعد فشل الوصول إلى اتفاق مع إيهاب جلال المدير الفني السابق للمصرى البورسعيدى حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن المدير الفني الجديد لسيد البلد خلال ساعات.

فى سياق مختلف استقر مسئولو نادى الاتحاد السكندرى على تأجيل ملف الصفقات الجديدة لحين التعاقد مع مدير فنى جديد يقود سفينة سيد البلد خلال الفترة المقبلة بعد توجيه الشكر للصربى زوران مانولوفيتش المدير الفنى السابق لزعيم الثغر.

ويرى مسئولو نادى الاتحاد السكندرى أن التحرك فى ملف الصفقات الجديدة يجب أن يتم بالتنسيق مع الجهاز الفنى الجديد ووفقاً لرؤيته، لذلك استقر الرأى داخل زعيم الثغر على حسم المدير الفنى وبعدها يتم التحرك فى ملف الصفقات الجديدة.

واتفق مسئولو نادى الاتحاد السكندرى أن الأفضل فى الفترة الحالية التعاقد مع مدرب مصرى على علم ببواطن الأمور فى الدورى والكرة المصرية، حتى يخوض فترة الإعداد مع الفريق من البداية، ولا يتكلف عناء الوقت فى التعرف على اللاعبين.