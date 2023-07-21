شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يخاطب إيسرن كومباني لتجديد إعارة الحارس عمرو حسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادي أسوان الذى هبط لدورى القسم الثاني، في مخاطبة مسئولي نادي إيسترن كومباني لتجديد إعارة عمرو حسام حارس الفريق، والذى انتهت اعارته بنهاية هذا الموسم.

وفي مطلع هذا الموسم، نجح مسئولو فريق أسوان، في إتمام التعاقد مع عمرو حسام حارس ايسترن كومباني لمدة موسم على سبيل الإعارة، وذلك ضمن خطة تدعيمات الفريق الجنوبي للمشاركة في الدوري الممتاز.

يبحث مسئولو نادي أسوان عن مدرب يقود الفريق في دوري القسم الثاني الموسم المقبل بعدما رفض أحمد مصطفى بيبو المدير الفني السابق لفريقي أسوان والجونة، وصاحب انجاز الصعود بالفريقين للدوري الممتاز في موسمين متتاليين، العودة لتدريب أسوان من جديد في دورى المحترفين.

أحمد مصطفى "بيبو" انضم للجهاز الفني الجديد لسيراميكا مع أيمن الرمادي في منصب المدرب العام، رغبة منه في الاستمرار بالدوري الممتاز وعدم العودة للتدريب في الدرجات الأدني من الدوري.

ونجح أحمد مصطفى بيبو المدير الفني السابق لفريق الجونة في الصعود بالفريق الساحلي للدوري الممتاز هذا الموسم، لكن عقده انتهى بنهاية الموسم وكان قريبا من العودة لتدريب أسوان.

كما رحل أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، عن الفريق الجنوبي رسمياً بعد هبوط فريقه للقسم الثاني، على خلفية الهزيمة أمام الداخلية الجمعة فى ختام مسابقة الدوري.