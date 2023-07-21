الأهلي ينافس فرق خليجية على خطف بن شرقي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الصحفي فى شبكة "فوت ميركاتو" سانتي أونا، أن الأهلى المصرى والاتفاق والوحدة السعوديين والوحدة الإماراتى، جميعهم يتنافسون على ضم المغربي أشرف بن شرقى مجانا بعد رحيله عن الجزيرة الإماراتى.

وأضاف الصحفى الموثوق، أنه يوجد أيضا نادى من الدوري الفرنسى مهتم بالتعاقد مع أشرف بن شرقى، موضحا أن المهاجم المغربي لم يتخذ قراره النهائى حتى الآن.

واختتم المغربى أشرف بن شرقى، لاعب الزمالك السابق، مشواره مع فريق الجزيرة الإماراتى مساء الجمعة الماضية، بعدما قضى موسماً وحيداً بقميص "فخر أبو ظبى".