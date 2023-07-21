دونجا يخضع لاختبار طبي لتحديد موقفه من البطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - يخضع نبيل دونجا لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك لاختبار طبي لتحديد موقفه من البطولة العربية للأندية.

ويجري دونجا اختبارا طبيا غدا السبت على هامش التدريبات الجماعية للأبيض بعد غيابه عن المباريات خلال الفترة الأخيرة بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية.

يستأنف فريق الزمالك تدريباته الجماعية، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للسفر إلى السعودية لخوض مواجهات البطولة العربية بعدما حصل الفريق على راحة من التدريبات لمدة 5 أيام فور انتهاء منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يستعد الزمالك لخوض غمار منافسات البطولة العربية للأندية في نسختها التي تحمل اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة التي تضم فريقين من السعودية هما النصر والشباب بجانب الاتحاد المنستيري من تونس.

ويبحث الزمالك عن مصالحة جماهيره بعد الإخفاقات المتتالية في موسم 2022/23 الذي يعد كارثيًا على القلعة البيضاء من حيث النتائج وخسارة الألقاب المحلية والقارية.

ويستهل الزمالك تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مشواره في البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو الجارى، على أن تكون ثاني مبارياته مع الشباب السعودي يوم 31 يوليو.

ويختتم الزمالك دور المجموعات عندما يواجه النصر يوم 3 أغسطس المقبل وستقام مباريات المجموعة الثالثة على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

وأنهى الزمالك بطولة الدوري المصري محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة بعد تعادله مع فاركو في الجولة الأخيرة.