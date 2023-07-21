محمد صلاح فى وصلة "مزاح" مع زملائه فى مران ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى ليفربول الإنجليزي استعدادته للموسم الجديد، في المانيا، بمشاركة نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، وعودة بعض اللاعبين الدوليين للريدز.

محمد صلاح يظهر فى تدريبات ليفربول الإنجليزي

ونشر الدولى المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الانجليزي عبر حسابه علي موقع "إنستجرام" صوراً خلالتدريبات الريدز اليوم.

تدريبات ليفربول الإنجليزي

تدريبات ليفربول الإنجليزي

تدريبات ليفربول الإنجليزي

تدريبات ليفربول الإنجليزي

تدريبات ليفربول الإنجليزي

تدريبات ليفربول الإنجليزي

تدريبات ليفربول الإنجليزي

تدريبات ليفربول الإنجليزي

تدريبات ليفربول الإنجليزي

تدريبات ليفربول الإنجليزي

تدريبات ليفربول الإنجليزي

تدريبات ليفربول الإنجليزي