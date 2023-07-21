اخبار الرياضه

محمد صلاح فى وصلة "مزاح" مع زملائه فى مران ليفربول

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ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإنجليزي استعدادته للموسم الجديد، في المانيا، بمشاركة نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، وعودة بعض اللاعبين الدوليين للريدز.

 

 

محمد صلاح يظهر فى تدريبات ليفربول الإنجليزي

ونشر الدولى المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الانجليزي عبر حسابه علي موقع "إنستجرام" صوراً خلالتدريبات الريدز اليوم.

 

تدريبات ليفربول الإنجليزي

 

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تدريبات ليفربول الإنجليزي

 

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تدريبات ليفربول الإنجليزي

 

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تدريبات ليفربول الإنجليزي

 

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تدريبات ليفربول الإنجليزي

 

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تدريبات ليفربول الإنجليزي

 

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تدريبات ليفربول الإنجليزي

 

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تدريبات ليفربول الإنجليزي

 

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تدريبات ليفربول الإنجليزي

 

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تدريبات ليفربول الإنجليزي

 

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تدريبات ليفربول الإنجليزي

 

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تدريبات ليفربول الإنجليزي

 

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تدريبات ليفربول الإنجليزي

 

 

 

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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