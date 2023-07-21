اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة المصري وسيراميكا في نهائي كأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا طاقم حكام مباراة نهائي كأس الرابطة التي تجمع المصري وسيراميكا كليوباترا.

وأسندت لجنة الحكام مباراة نهائي كأس الرابطة إلى الحكم الدولي إبراهيم نورالدين ويعاونه كل من سمير جمال مساعد أول، يوسف البساطي مساعد ثاني، محمد الصباحي حكم رابع، محمد الحنفي حكم للفار، هاني عبدالفتاح حكم مساعد فار.

وتبدأ مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا مساء السبت في الثامنة والنصف بتوقيع القاهرة.

وتشهد المباراة حضور جماهيري يقدربنحو 10 آلاف متفرج لمباراة المصري وسيراميكا كليوباترا بعد الحصول على موافقة أمنية.