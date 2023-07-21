ياسر رشاد - القاهرة - قررت لجنة الحكام المصرية برئاسة البرتغالي بيريرا تعيين ابراهيم نور الدين حكما لنهائي كأس الرابطة المصري بين المصري وسيراميكا كليوباترا.

واستقر بيريرا على تعيين ابراهيم نور الدين حكما لمباراة المصري وسيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها غدا السبت في الثامنة ونصف مساء.

إبراهيم نور الدين حكمًا لنهائي كأس الرابطة

إبراهيم نور الدين

ومن المقرر أن يعاونه كلا من سمير جمال مساعد اول،يوسف البساطي مساعد ثاني ،محمد الصباحي حكم رابع، محمد الحنفي حكم للفار ،هاني عبدالفتاح حكم مساعد فار.

وتذاع مباراة المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا عبر قناة أون تايم سبورتس بشكل حصري مساء غد فى تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.

يذكر أن رابطة الأندية نجحت في الحصول على موافقة أمنية بحضور 10الف متفرج لمباراة المصري وسيراميكا كليوباترا.