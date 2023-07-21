النصر السعودي يطير إلى اليابان لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى النصر السعودي، متوجهه الى دولة اليابان لخوض تجربة تحضيرية ضمن الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد.

موعد مباراة النصر السعودي وباريس سان جيرمان الودية

موعد مباراة النصر السعودي وإنتر ميلان الودية

ويخوض النصر السعودي فى اليابان مباراتين الأولى أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 25 يوليو الجاري والثانية ضد إنتر ميلان الإيطالي 27 من الشهر ذاته.

واختتم فريق الكرة الأول بنادى النصر السعودي معسكره التحضيري الذي احتضنته البرتغال، لنحو 18 يومًا، بدأت في الـ3 من يوليو الجاري.

معسكر النصر السعودي

كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي

وخاض فريق الكرة الأول بنادى النصر السعودي خلال معسكره في البرتغال 4 مباريات ، الأولى أمام ألفيركا البرتغالي وحقق من خلالها الفوز بثنائية نظيفة، واكتسح فارينس البرتغالي بخمسة أهداف مقابل هدف، وخسر أمام سيلتا فيجو بخماسية نظيفة، ولقى الخسارة أمام بنفيكا البرتغالي بأربعة أهداف مقابل هدف.