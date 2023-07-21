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الزمالك يقدم موعد السفر إلى السعودية 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولي نادى الزمالك، على تقديم موعد سفر البعثة البيضاء إلى السعودية لمدة 24 ساعة، بعدما كان من المقرر أن تسافر البعثة يوم الاثنين استعدادًا للمشاركة فى البطولة العربية.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى السعودية مساء يوم الأحد المقبل، من أجل إقامة معسكر إعداد فى السعودية، قبل انطلاق البطولة العربية المقرر لها يوم 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

ويستأنف الزمالك صباح الغد السبت، تدريباته الجماعية بعد أنتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين لمدة 5 أيام، بعد أنتهاء مسابقة الدورى الممتاز.

مواعيد مباريات الزمالك فى البطولة العربية

الزمالك × الاتحاد المنستيرى ـ 28 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة

الزمالك × الشباب ـ 31 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة

الزمالك × النصر ـ 3 أغسطس ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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