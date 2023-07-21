شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء ظهير إنبى بعد تفعيل بند شرائه من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاول مسئولو نادى إنبى التواصل مع أحمد عيد ظهير أيمن الفريق المعار من الزمالك من أجل إبلاغه بالحضور للتوقيع على عقد جديد بعد تفعيل بند شرائه من من النادى الأبيض ولكنهم فشلوا في الوصول له بعد غلق هاتفه.

وكشف مصدر بنادى إنبى لـ"الخليج 365" أن أحمد عيد أغلق هاتفه ولم يرد على اتصالات نادى إنبى بعد تفعيل بند شرائه،لافتاً إلى أن اللاعب انقطع عن تدريبات الفريق البترولى منذ عودته من صفوف المنتخب الأولمبى.

من جانبه كشف أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى أنه خاطب نادى الزمالك واتحاد الكرة لتفعيل عقد أحمد عيد مع النادى البترولى، مشيراً إلى أنه يوجد بند فى عقد اللاعب بنية البيع ودفع 3 ملايين جنيه، مقابل انتقاله نهائيا للفريق البترولى.

وأكد رئيس نادى إنبى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج اللعبة الحلوة عن انقطاع أحمد عيد عن تدريبات الفريق منذ انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وواصل: "لا توجد أزمات مع نادى الزمالك بشأن أحمد عيد واللاعب من حق إنبى وفقا لعقد الإعارة المبرم بين الطرفين، ونجحنا فى تكوين فريق قوى بعد رحيل أكثر من عنصر أساسى فى الفريق، وتامر مصطفى المدير الفنى كوّن توليفة جيدة وخلطة قوية لإنبى".

واختتم رئيس إنبى حديثه قائلا: "وقولا واحدا محمد حمدى لاعب نادى إنبى ليس للبيع داخل مصر، وهناك عروض من إسبانيا والبرتغال".

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزا كبيرا على قطاعى الناشئين، مؤكدا أن البراعم صورة مشرفة لتاريخ إنبى، ويعد أحد أفضل القطاعات الرياضية داخل مصر، على حد تعبيره.