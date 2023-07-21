شكرا لقرائتكم خبر عن بورسعيد تكتسى باللون الأخضر دعما للنادى المصرى فى نهائى كأس الرابطة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعليم يطلق مبادرة " شجع ناديك"

محلات تجارية توزع "تيشيرت المصري" مجاناً

اكتست محافظة بورسعيد باللون الأخضر دعماً واستعداداً لمباراة النادي المصري البورسعيدي، في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، والمقرر إقامتها غدا السبت علي ملعب استاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية، مع فريق نادي سيراميكا كليوباترا.

فلم يخل شارع أو ميدان أو مكان عام أو منطقة سكنية من تعليق أعلام النادي المصري ذات اللونين الأخضر والأبيض، وتنافس أصحاب المحال التجارية في تزيين منطقتهم ومحالهم بالأعلام ذات الأحجام الكبيرة والتي تخطت عشرات الأمتار، وعمل تيشيرت المصري بحجم كبير جدا وتعليقه في منتصف الشارع.

وانتشرت الشعارات التي يرددها جماهير المصري في المدرجات، مكتوبة علي لافتات كبيرة أيضا باللون الاخضر وشعار النادي المصرى، مثل "عشقنا لفريق بلدنا كنز ورثناه عن أجدادنا، مش قصة كام بطوله ده عشق من الطفولة ، أحفاد 56" .

كما أنتج شاب بورسعيدي من محبي النادي المصري أغنية تحمل كلماتها كل معاني الدعم والمساندة للفريق والنادي، تشجيعا للاعبين علي الفوز في مباراة الغد.

وحمل بعض الشباب علما عملاقا للنادي المصري يبلغ طوله 70 مترا، طافوا به الشوارع، وأشهرها شارع الثلاثيني وسط هتافات مدوية لمشجعي النادي من أهالي بورسعيد.

وأطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، مبادرة تحت عنوان "شجع ناديك" لدعم النادي المصري البورسعيدي.

وقالت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم إطلاق المبادرة لدعم ومؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي لتعزيز روح الانتماء والولاء لدي الطلاب والطالبات وتعريفهم بما يدور فى العالم من حولهم، وهذا هو هدف التعليم فى نظام التعليم الجديد 2.0 ربط التلميذ بالعالم من حوله.

وأضافت أن المبادرة برعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وبتنسيق من محمود بدوي مدير عام التعليم العام، والدكتورة آمال شعبان مدير التعليم الابتدائي المركزي.

وأشارت إلي أن المبادرة عبارة عن عمل فيديو قصير للتلميذ يشجع فيه النادي المصري، بجملة يعبر فيها عن حبه للنادي ولبورسعيد، حاملا علم النادى المصرى أو تيشرت النادى مما يساعد على بث روح الانتماء والولاء لبلده علي أن يكون تصوير الفيديو فى البيت أو الشارع أو أمام النادى المصرى أو أى معلم من معالم بورسعيد مدة المبادرة يومى الجمعة والسبت فقط.

وفي نفس السياق طالبت مدرسة أشتوم الجميل الابتدائية بمحافظة بورسعيد، طلابها، اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بإرسال صور فوتوغرافية لهم حاملين بها علم النادي المصري أو مرتدين تيشرت النادى المصرى او بجوار الاعلام المزينة بالشوارع.

وقالت غادة رضوان مديرة إدارة المدرسة، إنه تأتي هذه المبادرة لأننا جزء من بورسعيد الباسلة، فكلنا ندعم النادى المصرى ودعواتنا بالفوز والفرحة لبورسعيد، وهذا يعد اقوى دعم من مدرسة اشتوم الجميل الابتدائية وتلاميذها الابطال على المشاركة، و ترسل الصور على رسائل الصفحة .

وقام الطالب إبراهيم يوسف أحد طلاب مدرسة أشتوم الجميل الابتدائية ومن جمهور ومحبي النادي المصرى البورسعيدي بشراء دراجة من مصروفه وزينها بأعلام النادى المصرى دعما له قبل مباراته النهائية في كأس الرابطة.

وفي سياق متصل قال الدكتور محمد فاروق ، مدير المركز الإعلامي بالنادي المصري، أن حالة الزخم الجميلة التي تعيشها بورسعيد حاليا التي اكتست حرفيا باللون الأخضر من الممكن أن يراها أناس كثيرين من خارج المحافظة غير مفهومة، ومن الممكن يقولون ما هي الأهمية الكبيرة للبطولة هذه؟ ، لكن من وجهة نظري الشخصية أن الحالة الجميلة هذه تزيد من حالة الانتماء للمصري لدي أولادنا الصغيرين الذين لم يحضروا أي مباراة لناديهم المفضل في الاستاد منذ أكثر من عشر سنوات، الذين يعتبرونه هو المدرسة التي تعلمنا فيها جميعا معني الانتماء الحقيقي للنادي المصري.

وأضاف أن الأولاد الصغار الذين حملوا علم النادي المصري هذه الأيام لأول مرة، واشتروا التيشيرت الخاص بالنادي لأول مرة، وشرفات المنازل والسيارات التي رفعت الأعلام، والمشجعين الذين حجزوا التذاكر للمباراة ولأول مرة هم بالفعل مكسب حقيقي للنادي المصري.

وأشار إلي أن غرس الانتماء للمصري في هذا التوقيت وسط كل المغريات لتشجيع الأندية الأخري يعتبر مكسب كبير، فالانتماء للمصري وبورسعيد يصنع حالة من الدهشة والاستغراب عند أبناء المحافظات الاخري ، واهالينا في بورسعيد هنا يقدموا يوم بعد يوم دروس في الانتماء لبلدهم وناديهم نتمنى الكل يتعلم منها.

وخصصت عدد من المحلات التجارية "تيشيرت المصري" مجاناً لكل من خصل على تذكرة للذهاب إلى استاد برج العرب لتشجيع الفريق من الاستاد في محافظة الإسكندرية، وذهب الحاصلون على التذاكر إلى هذه المحال للحصول على التيشيرتات.

ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مسئولى الأندية ومراكز الشباب بالمحافظة، بفتح الأبواب للمواطنين الراغبين فى متابعة اللقاء عبر الشاشات الموجودة بجميع المنشآت الرياضية والأندية الاجتماعية.

وأكد المحافظ، أن ذلك تيسيراً على الآلاف من مواطنى بورسعيد الراغبين فى متابعة وقائع اللقاء النهائى لكأس رابطة الأندية المقرر إقامته فى الثامنة والنصف مساء غد السبت.

كما وجه المحافظ، قيادات الأحياء ومجلس مدينة بورفؤاد بنشر الشاشات العملاقة بالمتنزهات والحدائق المفتوحة والميادين والساحات لاتاحة الفرصة امام مشجعى المصرى لمتابعة اللقاء المرتقب.

وأعرب محافظ بورسعيد، عن أمنياتها للمصرى بالفوز والتتويج بكأس البطولة لإسعاد الآلاف من محبى النادى وأعضائه المخلصين.