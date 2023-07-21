شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعين بسلاح الرغبة لحسم صفقة بوبو مع فيوشتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلّح مسئولو النادى الأهلي برغبة محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر لحسم صفقة انتقال اللاعب للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحصل الأهلي على موافقة بوبو باللعب للأحمر وهو ما يتطلع مسئولو النادي للإستعانة به من أجل إتمام الصفقة التي مازالت تواجه بعض الصعوبات بسبب الخلاف حول الأمور المالية بين الناديين.

وعرض مسئولو الأهلى الاستغناء عن بعض لاعبى الفريق الذى لا يشاركون مع المارد الأحمر فى المباريات بشكل أساسى الموسم الجارى لصالح نادى فيوتشر مقابل ضم محمد رضا بوبو لاعب الأخير.

ويتفاوض مسئولو الأهلى حالياً مع نظرائهم فى فيوتشر من أجل حسم صفقة بوبو التى مازال الأحمر يرغب فى إتمامها رغم إعلان التعاقد مع إمام عاشور لاعب ميتيدلاند الدنماركى يوم الثلاثاء لمدة خمسة مواسم.

وعرض الأهلي على فيوتشر إتمام صفقة بوبو بطريقة المقايضة والحصول على بعض لاعبي الأحمر أمثال محمد فخري ومحمد أشرف وآخرين لا يشاركون مع الفريق بشكل مُنتظم بجانب مبلغ مالى.

وتدرس إدارة فيوتشر عرض الأهلى لكن المعلومات الواردة من القلعة الحمراء تُشير إلى أن اللاعبين المعروضين من الأهلى لإتمام الصفقة غير مطلوبين من فيوتشر، حيث يطلب الأخير لاعبين آخرين وهو ما يتم التفاوض عليه حالياً.