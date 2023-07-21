شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الجمعة 21 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الجمعة 21 / 7 / 2023 العديد من الاخبار الرياضية الهامة منها إمام عاشور يبدأ مشواره مع الأهلى غدا السبت ، و رابطة الأندية تعلن اختيار كهربا لاعب الأهلى الأفضل فى الجولة الـ33

إمام عاشور يبدأ مشواره مع الأهلى غدا السبت يبدأ أمام عاشور لاعب الأهلي الجديد غداً ، السبت، البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له الأيام المقبلة في النادي للتعافي من إصابته الأخيرة في العضلة الخلفية التى تعرض لها خلال تواجده في نادي ميتيدلاند الدنماركي الذي انتقل منه للأهلي رسمياً الثلاثاء الماضي.

الأهلى يحدد غداً موقف السولية ومتولى من مباراتى بيراميدز والمصري

يحدد الجهاز الطبي للأهلي بالتنسيق مع نظيره الفني خلال مران غداً ،السبت، موقف الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي من دخول قائمة المارد الأحمر من مباراتي بيراميدز والمصري في ختام بطولة الدوري الممتاز.

سمح مسئولو اتحاد الكرة للنادي الأهلى، بالاحتفاظ بدرع بطولة الدوري حتى نهاية الموسم المقبل، على أن يتسلم مسئولو الاتحاد الدرع القديم وقتها، لوضعه في المتحف الجديد بمقر اتحاد الكرة بمدينة السادس من أكتوبر "مشروع الهدف"، وتسليم بطل النسخة المقبلة الدرع الجديد الذى تم تصميمه في إنجلترا.

الأهلى يكثّف مفاوضاته مع الجيش المغربى لضم صفقة رضا سليم