شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الجمعة 21 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الجمعة 21 / 7 / 2023 العديد من الاخبار الرياضية الهامة منها إمام عاشور يبدأ مشواره مع الأهلى غدا السبت ، و رابطة الأندية تعلن اختيار كهربا لاعب الأهلى الأفضل فى الجولة الـ33
يبدأ أمام عاشور لاعب الأهلي الجديد غداً ، السبت، البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له الأيام المقبلة في النادي للتعافي من إصابته الأخيرة في العضلة الخلفية التى تعرض لها خلال تواجده في نادي ميتيدلاند الدنماركي الذي انتقل منه للأهلي رسمياً الثلاثاء الماضي.
الأهلى يحدد غداً موقف السولية ومتولى من مباراتى بيراميدز والمصري
يحدد الجهاز الطبي للأهلي بالتنسيق مع نظيره الفني خلال مران غداً ،السبت، موقف الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي من دخول قائمة المارد الأحمر من مباراتي بيراميدز والمصري في ختام بطولة الدوري الممتاز.
سمح مسئولو اتحاد الكرة للنادي الأهلى، بالاحتفاظ بدرع بطولة الدوري حتى نهاية الموسم المقبل، على أن يتسلم مسئولو الاتحاد الدرع القديم وقتها، لوضعه في المتحف الجديد بمقر اتحاد الكرة بمدينة السادس من أكتوبر "مشروع الهدف"، وتسليم بطل النسخة المقبلة الدرع الجديد الذى تم تصميمه في إنجلترا.
الأهلى يكثّف مفاوضاته مع الجيش المغربى لضم صفقة رضا سليم
كثّف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم خلال الأيام الماضية مع نظراءهم في نادي الجيش الملكي المغربي من أجل الحصول على خدمات رضا سليم جناح الأخير الذي يرغب المارد الأحمر في التعاقد معه من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل مطلع الموسم الجديد، خاصة بعدما نال اللاعب المغربي إشادة وقناعة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي.
هل يرحل محمد الشناوى عن الأهلى خلال ميركاتو الصيف للنصر السعودى؟
مازال ملف محمد الشناوي حارس وقائد الاهلي وأمكانية رحيله عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية يفرض نفسه على سطح الاحداث الكروية المصرية بصفة عامة وداخل جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص وفي السطور التالية ، نستعرض بعض التفاصيل الخاصة بهذا الملف :
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