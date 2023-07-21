شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يحسم موقف إيمانويل وفلانتين الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مسئولو حرس الحدود موقف الثنائي النيجيري إيمانويل وفالانتين أودو، من العروض المقدمة إليهما الأسبوع المقبل.

وتلقى مسئولو حرس الحدود عرضا من وكالة تسويق لاعبين، لبيع أو إعارة النيجيري فالانتين أودو مهاجم الفريق البالغ 24 عامًا، لأحد فرق الدوري العماني في الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تقديم اللاعب لمستويات مميزة مع الحرس الذى ودع الدوري الممتاز.

وفي بداية الموسم المنتهي حديثا، أعلن نادي حرس الحدود التعاقد مع فلانتين أودو مهاجم فريق أبيا واريورز النيجيري، ومهاجم منتخب نيجيريا للمحليين، رسميا، لمدة موسمين ونصف الموسم.

وأنهى حرس الحدود مسابقة الدورى في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 19 لقاء وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 45 هدفا وهبط رسمياً لدورى القسم الثانى.

كما استطاع مكي أن يخطف الأضواء بعدما قدم مع لاعبي حرس الحدود وإدارة النادي نموذجاً في اللعب النظيف بعد الفوز على المحلة والتعادل مع الداخلية والفوز على أسوان رغم أن الفريق ودع الدوري.