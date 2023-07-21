شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يضم الثنائى سمير فكرى وشاهين استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى البنك الاهلى في التعاقد مع الثنائى سمير فكرى لاعب فريق الداخلية وحسن شاهين حارس مرمى فريق المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية و سيتم الإعلان عن الصفقتين خلال الساعات القليلة المقبلة.

و حسم مسئولي البنك الأهلى التعاقد مع سمير فكرى بعد المنافسة مع بعض الأندية وتوقيع العقود مع اللاعب، كما أنضم حسن شاهين بعد أنتهاء تعاقدة مع فريق المقاولون العرب.

ومن المقرر أن يعود القبرصى بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق البنك الاهلى الى القاهرة الاسبوع المقبل لبداء فترة الاعداد استعدادًا للموسم المقبل بعد قضاء اجازة باليونان مع أسرته.

ويسعى مجلس إدارة نادى البنك الاهلى من التعاقد مع لاعبين أقوياء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادًا للموسم الجديد والمنافسة على التواجد فى المربع الذهبي لبطولة الدورى الممتاز وحجز مقعد للمشاركة فى البطولات الأفريقية.