هل يتفاوض الأهلي مع بن شرقي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مصدر خاص داخل النادي الأهلي، حقيقة التفاوض مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الجزيرة الإماراتي السابق خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وربطت عدة تقارير صحفية اسم الأهلي بالتعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية لدعم صفوف الأحمر.

ووفقا للقاهرة24 قال المصدر ، إن الأخبار التي تتناول مفاوضات الأهلي مع بن شرقي غير صحيحة.

وأضاف أكثر من مرة يرتبط اسم الأهلي بالتفاوض مع بن شرقي ولكن هذا غير صحيح.

وبشأن المفاوضات مع سوزا قال : المفاوضات مازالت جارية حتى الآن، ولدينا مرشحين آخرين، تحسبًا لحدوث أي مفاجآت.

وافتتح الأهلي تعاقداته خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي في صفقة بيع نهائي بعقد يمتد حتى صيف 2028 المقبل.

ومازال يواصل الأهلي محاولاته من أجل تدعيم صفوفه بشكل أكبر، ويضع مركز المهاجم على رأس قائمة تعاقداته الصيف الحالي.