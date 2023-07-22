شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم موقف ثنائى الاتحاد السكندري من العودة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه في النادي الأهلي لعدم عودة ثنائي الفريق المُعار لنادي لاتحاد السكندري عمار حمدي ومحمد محمود حيث لم يرحب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بعودة عمار أو محمد محمود للأحمر في الموسم المقبل.

ومنح كولر إدارة الأهلي الضوء الأخضر لتجديد إعارة الثنائي للإتحاد أو لأي ناد أخر لعدم الحاجة لهما على الصعيد الفني في الموسم المقبل ، فيما استقر مسئولو النادي على عودة الثنائي كريم نيدفيد وصلاح محسن، فيما يرفض رحيل أيا من اللاعبين المعارين في الوقت الحالي.

وانضم عمار محمد ومحمد محمود إلى نادي الاتحاد في يناير الماضي، ويقدمان مستويات طيبة مع زعيم الثغر ولكن خرجا من حسابات كولر من أجل العودة لتدعيم صفوف الأهلي في الموسم المقبل.

على صعيد متصل ،قرر مارسيل كولر منح لاعبيه راحة سلبية اليوم الجمعة، ضمن برنامج التحضير لمباراته ضد بيراميدز يوم الأحد المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الـ28 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وتدرب فريق الأهلي أمس الخميس بدون راحة عقب التعادل مع حرس الحدود 1/1 في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الـ33 ، وشهدت نهايتها احتفالية تتويج الأهلي بدرع الدوري رقم 43 في تاريخه.

على صعيد توابع مباراة حرس الحدود الأخيرة بالدوري التى أنتهت بالتعادل بهدف لمثله، قال مارسيل كولر ،أن الفريق واجه سوء حظ شديد وكانت هناك فرص كثيرة ضائعة من اللاعبين ؛ مشيراً إلى أنه يرغب في ختام الموسم الحالي بلا اي هزيمه لذا سيعمل على الفوز في مباراتي بيراميدز والمصري.