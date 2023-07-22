شكرا لقرائتكم خبر عن 25 لاعباً فى قائمة المصرى لمواجهة سيراميكا بنهائى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري، عن قائمة فريقه التي تستعد لخوص مباراة نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، أمام سيراميكا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء غداً السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاءت قائمة المصري كالتالي:

محمود جاد، عصام ثروت، محمد شحاتة، عماد بوبكر، عمرو موسى، عمرو سعدواي، أحمد عماد، إسلام أبو سليمة، كريم العراقي، حسين السيد، إسلام عطية، إيزي إيميكا، محمد حسن، زياد فرج، إلياس الجلاصي، عبد الرحيم دغموم، حسام جريشة، حسن علي، أسامة الجزار، زياد كمال، رجب عمران، مروان حمدي، عبده يحيى، فرانك ايتوجا، محمد جريندو.

ومنذ تأسيسه في عام 1920، حصد النادي المصري 22 لقباً، بواقع 17 لقب دوري منطقة القناة، لقب كأس الاتحاد المصري، 3 ألقاب كأس السلطان، بطولة النخبة العربية مرة واحدة، وبطولة كأس مصر مرة واحدة.

ومنذ تتويج المصري بلقب كأس مصر نسخة 1998، غاب الفريق البورسعيدي عن منصات التتويج لمدة بلغت 25 عاماً، ويبحث الفريق الأخضر المتعطش للألقاب عن العودة لمنصات التتويج خلال مواجهة سيراميكا المرتقبة.