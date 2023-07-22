شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الاتحاد السكندرى يعلن التعاقد مع طارق العشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى التعاقد مع المدير الفني طارق العشرى لقيادة الفريق خلفا للصربى زوران مانولوفيتش الذى تم توجيه الشكر له .

فى سياق مختلف استقر مسئولو نادى الاتحاد السكندرى على تأجيل ملف الصفقات الجديدة لحين التعاقد مع مدير فنى جديد يقود سفينة سيد البلد خلال الفترة المقبلة بعد توجيه الشكر للصربى زوران مانولوفيتش المدير الفنى السابق لزعيم الثغر.

ويرى مسئولو نادى الاتحاد السكندرى أن التحرك فى ملف الصفقات الجديدة يجب أن يتم بالتنسيق مع الجهاز الفنى الجديد ووفقاً لرؤيته، لذلك استقر الرأى داخل زعيم الثغر على حسم المدير الفنى وبعدها يتم التحرك فى ملف الصفقات الجديدة.

واتفق مسئولو نادى الاتحاد السكندرى أن الأفضل فى الفترة الحالية التعاقد مع مدرب مصرى على علم ببواطن الأمور فى الدورى والكرة المصرية، حتى يخوض فترة الإعداد مع الفريق من البداية، ولا يتكلف عناء الوقت فى التعرف على اللاعبين.