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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 21 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 21 / 7 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، إبراهيم نور الدين حكمًا لمباراة المصري و سيراميكا بنهائى كأس الرابطة
إبراهيم نور الدين حكمًا لمباراة المصري و سيراميكا بنهائى كأس الرابطة
أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة المصري و سيراميكا في نهائي كأس الرابطة المقرر له غدًا إلى الحكم الدولى إبراهيم نور الدين يعاونه سمير جمال و يوسف البساطي و محمد صباحي حكم رابع و محمد الحنفي حكم فيديو و هاني عبد الفتاح مساعد حكم فيديو.
فيفا يخطر الزمالك بإيقاف القيد مجددا بسبب مستحقات اشمبونج
تسلم نادى الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يخطره فيه بإيقاف القيد بسبب مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج لاعب الزمالك السابق، والتي تبلغ 180 ألف يورو .
رابطة الأندية تعلن اختيار كهربا لاعب الأهلى الأفضل فى الجولة الـ33
إمام عاشور يبدأ مشواره مع الأهلى غدا السبت
يبدأ أمام عاشور لاعب الأهلي الجديد غداً ، السبت، البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له الأيام المقبلة في النادي للتعافي من إصابته الأخيرة في العضلة الخلفية التى تعرض لها خلال تواجده في نادي ميتيدلاند الدنماركي الذي انتقل منه للأهلي رسمياً الثلاثاء الماضي.
الأهلى يستعين بسلاح الرغبة لحسم صفقة بوبو مع فيوشتر
يتسلّح مسئولو النادى الأهلي برغبة محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر لحسم صفقة انتقال اللاعب للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
استقر مسئولي نادى الزمالك، على تقديم موعد سفر البعثة البيضاء إلى السعودية لمدة 24 ساعة، بعدما كان من المقرر أن تسافر البعثة يوم الاثنين استعدادًا للمشاركة فى البطولة العربية.
اختبار طبى أخير لسيد نيمار للتأكد من جاهزيته لتدعيم الزمالك فى البطولة العربية
يخضع سيد عبد الله نيمار لاعب الزمالك، لاختبار طبى أخير من أجل التأكد من جاهزيته للمشاركة مع فريقه فى البطولة العربية، المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، فى السعودية.
أخطر الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حمدى علاء لاعب وسط الفريق الذى انتهت إعارته للبنك الأهلى، بالعودة والانتظام فى تدريبات الفارس الأبيض غدًا السبت.
اختفاء ظهير إنبى بعد تفعيل بند شرائه من الزمالك
حاول مسئولو نادى إنبى التواصل مع أحمد عيد ظهير أيمن الفريق المعار من الزمالك من أجل إبلاغه بالحضور للتوقيع على عقد جديد بعد تفعيل بند شرائه من من النادى الأبيض ولكنهم فشلوا في الوصول له بعد غلق هاتفه.
يعقد طارق العشرى المدير الفني السابق لفاركو جلسة حاسمة مع مسئولي الاتحاد السكندرى مساء اليوم للاتفاق على الرتوش النهائية لتولى تدريبه سيد البلد خلفاً للصربي زوران مانولوفيتش الذى رحل عن تدريب زعيم الثغر بالتراضى.
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