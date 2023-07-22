شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 21/ 7/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الجمعة، الموافق 21/ 7/ 2023 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها.. فيفا يخطر الزمالك بإيقاف القيد مجددا بسبب مستحقات اشمبونج، وأوسوريو يحدد السابعة صباحًا موعدًا لخوض أول تدريب بعد إجازة الـ 5 أيام.

فيفا يخطر الزمالك بإيقاف القيد مجددا بسبب مستحقات اشمبونج

تسلم نادى الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يخطره فيه بإيقاف القيد بسبب مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج لاعب الزمالك السابق، والتي تبلغ 180 ألف يورو .

اختفاء ظهير إنبى بعد تفعيل بند شرائه من الزمالك

حاول مسئولو نادى إنبى التواصل مع أحمد عيد ظهير أيمن الفريق المعار من الزمالك من أجل إبلاغه بالحضور للتوقيع على عقد جديد بعد تفعيل بند شرائه من من النادى الأبيض ولكنهم فشلوا في الوصول له بعد غلق هاتفه.

الزمالك يقدم موعد السفر إلى السعودية 24 ساعة

استقر مسئولي نادى الزمالك، على تقديم موعد سفر البعثة البيضاء إلى السعودية لمدة 24 ساعة، بعدما كان من المقرر أن تسافر البعثة يوم الاثنين استعدادًا للمشاركة فى البطولة العربية.

اختبار طبى أخير لسيد نيمار للتأكد من جاهزيته لتدعيم الزمالك فى البطولة العربية

يخضع سيد عبد الله نيمار لاعب الزمالك، لاختبار طبى أخير من أجل التأكد من جاهزيته للمشاركة مع فريقه فى البطولة العربية، المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، فى السعودية.

الزمالك يحدد السابعة صباحًا موعدًا لخوض أول تدريب بعد إجازة الـ 5 أيام

حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، موعد تدريب الفريق الذى سيقام غدًا السبت، عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون عقب انتهاء مسابقة الدورى.

الزمالك يخطر حمدى علاء بالانتظام فى تدريب الزمالك غدًا قبل السفر للسعودية

أخطر الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حمدى علاء لاعب وسط الفريق الذى انتهت إعارته للبنك الأهلى، بالعودة والانتظام فى تدريبات الفارس الأبيض غدًا السبت.

معارو الزمالك ينتظمون فى تدريبات الزمالك غدا استعدادا للبطولة العربية