7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 21 / 7 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 21 / 7 / 2023 فى مقدمتها ، فيفا يخطر الزمالك بإيقاف القيد مجددا بسبب مستحقات اشمبونج

فيفا يخطر الزمالك بإيقاف القيد مجددا بسبب مستحقات اشمبونج

تسلم نادى الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يخطره فيه بإيقاف القيد بسبب مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج لاعب الزمالك السابق، والتي تبلغ 180 ألف يورو .

إبراهيم نور الدين حكمًا لمباراة المصري و سيراميكا بنهائى كأس الرابطة

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة المصري و سيراميكا في نهائي كأس الرابطة المقرر له غدًا إلى الحكم الدولى إبراهيم نور الدين يعاونه سمير جمال و يوسف البساطي و محمد صباحي حكم رابع و محمد الحنفي حكم فيديو و هاني عبد الفتاح مساعد حكم فيديو.

رابطة الأندية تعلن اختيار كهربا لاعب الأهلى الأفضل فى الجولة الـ33

رابطة الأندية المصرية المحترفةاختيار محمود عبد المنعم " كهربا " مهاجم فريق الأهلى الأفضل في الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

إمام عاشور يبدأ مشواره مع الأهلى غدا السبت

يبدأ أمام عاشور لاعب الأهلي الجديد غداً ، السبت، البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له الأيام المقبلة في النادي للتعافي من إصابته الأخيرة في العضلة الخلفية التى تعرض لها خلال تواجده في نادي ميتيدلاند الدنماركي الذي انتقل منه للأهلي رسمياً الثلاثاء الماضي.

الأهلى يستعين بسلاح الرغبة لحسم صفقة بوبو مع فيوشتر