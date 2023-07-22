شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بنادى إنبى: تلقينا عرض احتراف لـ"حمدى" وندعم الفريق بأربع صفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد أسماعيل مدير الكرة بنادى إنبى أن النادي تلقى عرض رسمي للاعب محمد حمدى خلال الأيام القليلة الماضية و سوف يتم عرضه على الإدارة و الجهاز الفني لمعرفة موقفهم .

وأوضح محمد أسماعيل خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الاعلامى إبراهيم فايق قائلا " الحديث عن عروض لبعض اللاعبين الاخرين هذا الامر حديث وكلاء لاعبين فقط مثل أحمد نادر حواش و أحمد أمين " أوفا " و التونسى رفيق كابو " .

و أشار محمد أسماعيل أن أزمة اللاعب أحمد عيد لم يتم حلها حتى الان و اللاعب لم يقوم بالرد على الاتصالات و في حال استمرار التجاهل سوف نقوم بإيقاف اللاعب حسب العقد المبرم بين نادى إنبى و الزمالك واللاعب .

وأختتم مدير الكرة بنادى إنبى حديثة قائلا " سوف نتعاقد مع 3 أو 4 لاعبين فقط خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية و الاعتماد على على القوام الاساسى للفريق " .