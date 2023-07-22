اخبار الرياضه

مدير الكرة بنادى إنبى: تلقينا عرض احتراف لـ"حمدى" وندعم الفريق بأربع صفقات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بنادى إنبى: تلقينا عرض احتراف لـ"حمدى" وندعم الفريق بأربع صفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد أسماعيل مدير الكرة بنادى إنبى أن النادي تلقى عرض رسمي للاعب محمد حمدى خلال الأيام القليلة الماضية و سوف يتم عرضه على الإدارة و الجهاز الفني لمعرفة موقفهم .

وأوضح محمد أسماعيل خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الاعلامى إبراهيم فايق قائلا " الحديث عن عروض لبعض اللاعبين الاخرين هذا الامر حديث وكلاء لاعبين فقط مثل أحمد نادر حواش و أحمد أمين " أوفا " و التونسى رفيق كابو " .

و أشار محمد أسماعيل أن أزمة اللاعب أحمد عيد لم يتم حلها حتى الان و اللاعب لم يقوم بالرد على الاتصالات و في حال استمرار التجاهل سوف نقوم بإيقاف اللاعب حسب العقد المبرم بين نادى إنبى و الزمالك واللاعب .

وأختتم مدير الكرة بنادى إنبى حديثة قائلا " سوف نتعاقد مع 3 أو 4 لاعبين فقط خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية و الاعتماد على على القوام الاساسى للفريق " .   

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements