شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: هدفى مع الاتحاد منافسة الكبار فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه طارق العشري المدير الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندري، الشكر لمحمد مصيلحي رئيس النادي بعد اختياري مديرا فنيا للفريق خلفا للصربي زوران.

وقال العشري في تصريحات لقناة أون تايم سبورت1 : "الاتحاد يستحق مكانة أفضل من التي حققها في المواسم الأخيرة، التاريخ يؤكد قدرة الاتحاد على منافسة الكبار في الدوري".

وواصل: "عقدت جلسة مع مصيلحي رئيس النادي، وأكدت أن الهدف هو الارتقاء بمستوى الفريق وتحسين الطموحات، وتقديم نتائج تليق بالاتحاد السكندري وعلى الصعيد الفني والمستوى أيضا".

وأضاف العشري: "الاتحاد يحتاج لبعض التنظيم والحماس لاحتلال مركز متميز، وسأحاول عمل شخصية جديدة لنادي الاتحاد، ولم أتحدث مع النادي في أي رواتب أو مستحقات".

وأتم العشري تصريحاته: "لدي طموح وحماس، وليس لدي وكيل، وكيلي الوحيد هو ربنا، وواثق أني سأقدم شيء مختلف مع زعيم الثغر".