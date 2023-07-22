الفتح السعودي يضرب "أويبست" المجري  على الأراضي النمساوية

ياسر رشاد - القاهرة - تغلب فريق الفتح السعودي على نظيره أويبست المجري، بهدف دون رد، في المباراة الودية ضمن معسكر الفريق بالنمسا.

أحرزهدف المباراة للفتح السعودي لاعبه سفيان بن دبكة في الدقيقة 25 .

والمباراة هي المواجهة الودية الثانية لفريق الفتح في معسكره استعدادًا للموسم الجديد، حيث سبق وأن واجه فريق بوشكاش أكاديميا وانتهت المباراة بالتعادل السلبي .

من المنتظر أن يواجه فريق بافوس يوم الثلاثاء المقبل، في أخر لقاءاته الودية قبل الموسم الجديد.

يذكر أن الفتح السعودي يستهل الموسم الجديد بمواجهة التعاون يوم 13 أغسطس المقبل.