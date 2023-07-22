مرتضى منصور: الزمالك سيحقق البطولات في الظروف الطبيعية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن القلعة البيضاء ستحقق البطولات والألقاب حال العمل في ظروف طبيعية مشيرًا أن النادي يمر بظروف صعبة للغاية.

وقال رئيس النادي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم لاعبو الزمالك رجاله والمدير الفني مدرب قدير و تحمل ظروف النادي المالية في الفترة الأخيرة".

وأضاف :" اتركوا نادي الزمالك يعمل في ظروف طبيعية وسيحقق كل البطولات وينافس في ظروف طبيعية و ونستطيع حينها ضم أي لاعب مثلما فعلنا بضم عبدالله السعيد من قبل".

وأضاف رئيس النادي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر النادي:" كنت أتعاقد مع أفضل اللاعبين في ظل تواجد الأموال ، ولكن مع الحجز على الأرصدة أصبحت الأمور صعبة" .

وعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن العديد من الأمور المهمة بالنادي.

يستعد الزمالك لخوض غمار منافسات البطولة العربية للأندية في نسختها التي تحمل اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة التي تضم فريقين من السعودية هما النصر والشباب بجانب الاتحاد المنستيري من تونس.

ويبحث الزمالك عن مصالحة جماهيره بعد الإخفاقات المتتالية في موسم 2022/23 الذي يعد كارثيًا على القلعة البيضاء من حيث النتائج وخسارة الألقاب المحلية والقارية.

ويستهل الزمالك تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مشواره في البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو الجارى، على أن تكون ثاني مبارياته مع الشباب السعودي يوم 31 يوليو.

ويختتم الزمالك دور المجموعات عندما يواجه النصر يوم 3 أغسطس المقبل وستقام مباريات المجموعة الثالثة على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

وأنهى الزمالك بطولة الدوري المصري محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة بعد تعادله مع فاركو في الجولة الأخيرة.