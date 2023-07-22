مرتضى منصور: الزمالك خاطب وزارة الرياضة لحل أزمة أرصدة النادي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مجلس الإدارة أرسل خطابا رسميا إلى وزارة الشباب والرياضة من أجل التدخل لحل أزمة الحجز على أرصدة النادي.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم :" لم يصلنا أي رد من وزارة الشباب والرياضة، والحجز على أرصدة النادي وضع الزمالك في مأزق ".

وتابع قائلًا:" الزمالك مقبل على البطولة العربية بدون تدعيمات والجميع يكتفي بالمشاهدة، والنادي يملك أكثر من ١٠٠ مليون جنية ولا يستطيع التصرف فيهم".

وأضاف :"لولا أزمة الحجز الحجز لسدد النادي غرامة سبورتنج لشبونة في وقت قصير ، ونعمل الأن على تدبير الأموال بكل الطرق لكن الظلم الذي يقع على النادي بالحجز على أرصدته يضعنا في مأزق".

وعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن العديد من الأمور المهمة بالنادي.

يستعد الزمالك لخوض غمار منافسات البطولة العربية للأندية في نسختها التي تحمل اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة التي تضم فريقين من السعودية هما النصر والشباب بجانب الاتحاد المنستيري من تونس.

ويبحث الزمالك عن مصالحة جماهيره بعد الإخفاقات المتتالية في موسم 2022/23 الذي يعد كارثيًا على القلعة البيضاء من حيث النتائج وخسارة الألقاب المحلية والقارية.

ويستهل الزمالك تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مشواره في البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو الجارى، على أن تكون ثاني مبارياته مع الشباب السعودي يوم 31 يوليو.

ويختتم الزمالك دور المجموعات عندما يواجه النصر يوم 3 أغسطس المقبل وستقام مباريات المجموعة الثالثة على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

وأنهى الزمالك بطولة الدوري المصري محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة بعد تعادله مع فاركو في الجولة الأخيرة.