مرتضى منصور يشكر لاعبي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشكر للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وللجهاز الفني موضحا أنهم تحملوا ظروف النادي في الفترة الأخيرة.

وقال رئيس النادي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم لاعبو الزمالك رجاله والمدير الفني مدرب قدير و تحمل ظروف النادي المالية في الفترة الأخيرة".

وأضاف :" اتركوا نادي الزمالك يعمل في ظروف طبيعية وسيحقق كل البطولات وينافس في ظروف طبيعية و ونستطيع حينها ضم أي لاعب مثلما فعلنا بضم عبدالله السعيد من قبل".

وأضاف رئيس النادي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر النادي:" كنت أتعاقد مع أفضل اللاعبين في ظل تواجد الأموال ، ولكن مع الحجز على الأرصدة أصبحت الأمور صعبة" .

وعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن العديد من الأمور المهمة بالنادي.

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سدد غرامات العديد من اللاعبين الذين تعاقد معهم النادي في عهد ممدوح عباس ولم يتم إيقاف القيد.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم قائلا:" منذ عام ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢٣ حققت ٤٤ بطولة على مستوي الألعاب الجماعية".

وتابع :" "في كرة القدم حققت منذ ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٣ عدد ١٤ بطولة محلية و دولية ، وفاز الزمالك على الأهلي 7 مرات في عهدي".

وعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن العديد من الأمور المهمة بالنادي.