اخبار الرياضه

أحمد عمر مديراً فنياً لسلة زعيم الثغر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عمر مديراً فنياً لسلة زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي في التعاقد مع أحمد عمر أحد نجوم الجيل الذهبي لكرة السلة بزعيم الثغر لقيادة الفريق الأول في الموسم الجديد .

 

و بدأ أحمد عمر مسيرته كلاعب كرة سلة  في نادي الاتحاد السكندري ومثّل منتخب مصر ونادي الاتحاد في العديد من البطولات الدولية والإفريقية والعربية و حقق العديد من الألقاب كلاعب في صفوف زعيم الثغر.

 

و خلال مسيرته التدريبية التي بدأت عام 1997 أستطاع أحمد عمر حصد العديد من البطولات مع الأندية الإماراتية التي تولى تدريبها  " الشارقة  و  شباب الأهلي و النصر و الوصل و الشباب قبل دمجه مع فريق الأهلي " و سبق و قاد زعيم الثغر للتتويج بكأس البطولة العربية رقم ( 5 ) التي أقيمت بدولة لبنان عام 2002 .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements