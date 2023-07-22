شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عمر مديراً فنياً لسلة زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي في التعاقد مع أحمد عمر أحد نجوم الجيل الذهبي لكرة السلة بزعيم الثغر لقيادة الفريق الأول في الموسم الجديد .

و بدأ أحمد عمر مسيرته كلاعب كرة سلة في نادي الاتحاد السكندري ومثّل منتخب مصر ونادي الاتحاد في العديد من البطولات الدولية والإفريقية والعربية و حقق العديد من الألقاب كلاعب في صفوف زعيم الثغر.

و خلال مسيرته التدريبية التي بدأت عام 1997 أستطاع أحمد عمر حصد العديد من البطولات مع الأندية الإماراتية التي تولى تدريبها " الشارقة و شباب الأهلي و النصر و الوصل و الشباب قبل دمجه مع فريق الأهلي " و سبق و قاد زعيم الثغر للتتويج بكأس البطولة العربية رقم ( 5 ) التي أقيمت بدولة لبنان عام 2002 .