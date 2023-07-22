شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة بين المصرى وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سيراميكا مع فريق المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في النسخة الثانية للبطولة.

تأهل فريق المصرى لنهائى كأس الرابطة بعد الفوز على فريق فيوتشر 3 /1 بعد التعادل السلبى، فيما وصل سيراميكا للنهائى بعد الإطاحة بفريق الاتحاد السكندرى 4 /3 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبى أيضا.

موعد مباراة نهائي كأس رابطة الأندية

ويواجه فريق المصرى البورسعيدى في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، فريق سيراميكا على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في النسخة الثانية للبطولة.

وعقد ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق على هامش التدريبات، وحذرهم من الانتفاضة الكروية المرتقبة لفريق سيراميكا، تحت القيادة الفنية الجديدة لأيمن الرمادي والذي تولى مهمة الفريق بعد رحيل حلمي طولان، مؤكداً أن لاعبي سيراميكا سيبذلون أقصى ما لديهم لإقناع مدربه الجديد في مواجهة المصرى.

وطالب ميمى عبد الرازق اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل الظفر باللقب الأول للفريق منذ مدة كبيرة، لإسعاد جماهير بورسعيد التي تساند الفريق دائما.

في المقابل، يسعى أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، لتحقيق البطولة الأولى له عقب توليه القيادة الفنية للفريق، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز الشديد على إنهاء الهجمات بشكل متقن واستغلال الفرص التي تتيح لهم، وحذر من خطورة مهاجمى الفريق البورسعيدى وخاصة الثنائى عبد اللطيف جريندو ورجب عمران اللذان يتميزان بالسرعة والمهارة.

جدير بالذكر أن فريق فيوتشر هو حامل اللقب لهذه البطولة في عامها الأول بعد الفوز في النهائي على غزل المحلة بخماسية نظيفة، ولكنه ودع البطولة في دور نصف النهائي أمام المصرى بركلات الترجيح.