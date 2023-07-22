شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: درع الدورى عاد لبيته وفخور أنى جزء من تاريخ هذا النادى العظيم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج مع القلعة الحمراء ببطولة الدوي المصري بعد غياب موسمين، مؤكدا أن الدرع عاد إلى بيته مرة أخرى وأنه فخور بأن اصبح جزءا من تاريخ هذا النادي العظيم.

ونشر كولر، عبر حسابه على انستجرام، صورة جمعته مع جهازه المعاون بصحبة درع الدوري، أتبعها بالقول: "درع الدوري عاد إلى بيته.. فخور أن أكون جزء من تاريخ هذا النادي العظيم".



كولر وجهازه المعاون مع درع الدوري

وسبق واحتفت رابطة الأندية المحترفة بالسويسري مارسيل كولر، الذى حقق لقب الدوري بدون هزيمة قبل مباراتين من نهاية المسابقة التي توج بلقبها الأهلي قبل نهايتها بعدة جولات.

وكتبت الرابطة عبر حسابها: "مارسيل كولر استطاع تجميع أحجية الدوري بنجاح، العديد من اللحظات التي لا تُنسى ساهمت في تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري"، وتعنى رسالة الرابطة أن كولر فك ألغاز البطولة باقتدار كبير.



كولر مع درع الدوري

من ناحية أخرى تتجه النية في النادي الأهلي لعدم عودة ثنائي الفريق المُعار لنادي لاتحاد السكندري عمار حمدي ومحمد محمود، حيث لم يرحب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بعودة عمار أو محمد محمود للأحمر في الموسم المقبل.

ومنح كولر إدارة الأهلي الضوء الأخضر لتجديد إعارة الثنائي للاتحاد أو لأي ناد أخر لعدم الحاجة لهما على الصعيد الفني في الموسم المقبل، فيما استقر مسئولو النادي على عودة الثنائي كريم نيدفيد وصلاح محسن، بينما يرفض رحيل أيا من اللاعبين المعارين في الوقت الحالي.