شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال: ندمت على عدم التواجد بالأهلى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو جمال لاعب نادي فاركو الحالي والأهلي السابق، عن محادثات الأهلي معه للعودة مرة أخرى للفريق بعد الخروج للإعارة قائلا: "أمير توفيق أبلغني بالعودة للأهلي، ولكنى كنت قد وقعت لفاركو بالفعل".

وقال عمرو جمال في تصريحات لقناة أون تايم سبورت1: "حاولت مع مسئولي فاركو لإقناعهم بالعودة للأهلي، لكن وجود تقدير كامل لي ورغبة أكيدة في الاستمرار معهم بخلاف الاحترام في التعامل".

وواصل عمرو جمال: "لعبت مع نجوم مميزين للغاية في الأهلي، واستفدت كثيرا من المهاجم الكبير عماد متعب الذي ساندني كثير ووقف بجواري، وأكثر مرة ندمت فيها على عدم التواجد بالأهلي هي هذا الموسم".

وأوضح تصريحاته: "هذا الموسم الأهلي قدم مستويات مميزة للغاية، والعناصر الموجودة بالفريق تقدم اسهامات كبيرة لخط الهجوم، وأعتقد أن فرص عودتي للأهلي باتت صعبة".

وأتم تصريحاته: "الأهلي الأن يبحث عن مهاجم أجنبي، ولو كانت البوصلة تتجه لمهاجم مصري أرى فرصتى في التنافس على العودة للأهلي ستكون موجودة بشكل كبير".