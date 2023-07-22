شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد: لم أوقع على تفعيل بند الشراء لإنبى.. وأريد العودة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عيد لاعب الزمالك الذى انتهت إعارته لفريق إنبى، إنه لم يقوم بالتوقيع على بند تفعيل الشراء للفريق البترولى، مشيرًا إلى إن رغبته الحالية هى العودة لصفوف فريق الزمالك.
أوضح أحمد عيد فى ترصيحات لقناة الزمالك، إنه لم يوقع إلا على عقد إعارته لإنبى، وعقب انتهاء إعارته عاد لفريقه الأساسى - الزمالك-، قائلاً: "إنبى فريق كبير والجميع يعاملنى بطريقة جيدة، لكن انتهت إعارتى وأريد العودة للزمالك وهذا هدفى وخيارى الأول".
تابع أحمد عيد: "من يبتعد عن الزمالك يخسر كثيرًا، وأريد ارتداء قميصه في الموسم المقبل، وعلينا أن ننسى ما حدث في الموسم الماضى، وأعد الجماهير بحصد جميع البطولات".
وحاول مسئولو نادى إنبى التواصل مع أحمد عيد ظهير أيمن الفريق المعار من الزمالك من أجل إبلاغه بالحضور للتوقيع على عقد جديد بعد تفعيل بند شرائه من من النادى الأبيض ولكنهم فشلوا في الوصول له بعد غلق هاتفه.
وكشف مصدر بنادى إنبى لـ"الخليج 365" أن أحمد عيد أغلق هاتفه ولم يرد على اتصالات نادى إنبى بعد تفعيل بند شرائه،لافتاً إلى أن اللاعب انقطع عن تدريبات الفريق البترولى منذ عودته من صفوف المنتخب الأولمبى.
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