أحمد عيد: لم أوقع على تفعيل بند الشراء لإنبى.. وأريد العودة للزمالك

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عيد لاعب الزمالك الذى انتهت إعارته لفريق إنبى، إنه لم يقوم بالتوقيع على بند تفعيل الشراء للفريق البترولى، مشيرًا إلى إن رغبته الحالية هى العودة لصفوف فريق الزمالك.

أوضح أحمد عيد فى ترصيحات لقناة الزمالك، إنه لم يوقع إلا على عقد إعارته لإنبى، وعقب انتهاء إعارته عاد لفريقه الأساسى - الزمالك-، قائلاً: "إنبى فريق كبير والجميع يعاملنى بطريقة جيدة، لكن انتهت إعارتى وأريد العودة للزمالك وهذا هدفى وخيارى الأول".

تابع أحمد عيد: "من يبتعد عن الزمالك يخسر كثيرًا، وأريد ارتداء قميصه في الموسم المقبل، وعلينا أن ننسى ما حدث في الموسم الماضى، وأعد الجماهير بحصد جميع البطولات".