شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يستعين بهداف الناشئين لدعم هجوم المقاولون فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، تصعيد الثنائي، محمد عبد الناصر مواليد 2006، والذي سبق له اللعب في مركز الجناح خلال مباراتي المقاولون أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري، ومهند محمد هداف فريق 2005 وهداف دوري الجمهورية، إلى الفريق الأول وذلك لدعم صفوف المقاولون في الموسم المقبل.

هذا فى الوقت الذى قرر فيه مسؤولو المقاولون العرب، إجراء فحوصات "DNA"، للمواهب المتميزة بقطاع الناشئين، وإرسال التحاليل أوروبا لمعرفة النواقص لدى اللاعبين المميزين في قطاع الناشئين للعمل عليها.

ويستهدف المقاولون من تلك الخطوة تأهيل لاعبيه المميزين تمهيداً لتسويقهم بالخارج وخوض تجربة الاحتراف على خطى النجم المصري محمد صلاح، والذي بدأ مسيرته في قلعة الجبل الأخضر.

استقر الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، على منح الأولوية في التدعيمات الصيفية للفريق استعدادا للموسم الجديد، للناشئين واللاعبين صغار السن، وذلك للحفاظ على معدل أعمار الفريق المنخفض في إطار خطة الجهاز الفني لتكوين فريق شاب قادر على المنافسة لفترة طويلة.

وتمسك مسؤولو المقاولون العرب، باستمرار شوقي غريب المدير الفني للفريق، وذلك بعد انتهاء الموسم الجاري واستقرار المقاولون في المركز السابع بجدول المسابقة برصيد 44 نقطة.

ويستهدف المقاولون استمرار دعم الفريق بعناصر شابه في الموسم المقبل بعد نجاح التجربة التي وضعها شوقي غريب في الموسم المنقضي.