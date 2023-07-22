باريس سان جيرمان يستبعد مبابي بشكل مفاجئ ويعرضه للبيع

اتخذ نادي باريس سان جيرمان خطوة مفاجئة ومهمة في قضية مستقبل نجمه، كيليان مبابي، بعد رفضه الانتقال لأحد الفرق التي تطلب خدماته في الوقت الراهن، وامتناعه عن تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم في الموسم الماضي.



ووفقاً لما نشره موقع راديو "آر أم سي سبورت" الفرنسي، الجمعة، قرر باريس سان جيرمان استبعاد مبابي من الجولة التي ستقوده صوب اليابان لخوض البطولة الودية، حيث أخبره أعضاء من الجهاز الفني بهذا القرار مباشرة بعد المباراة الودية ضد نادي لوهافر.



واختار الباريسي التخلي عن مبابي وعرضه للبيع، حسبما نشره الإعلامي المتخصص في انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، وسيكون بطل الدوري الفرنسي مستعداً للتفاوض مع الأندية التي ترغب في ضمه إلى صفوفها، على أن يوافقوا على العرض الأفضل مالياً.



وجاء القرار على ضوء الوضع الذي عاشه الفريق مع لاعبه الذي أخلف وعوده السابقة، حيث أكد في تصريحاته أنه سيرد جميل سان جيرمان عليه عبر الرحيل بمقابل مادي، لكنه تراجع قبل أسابيع بتصريحات مستفزة تارة، وقبلها برفضه القاطع تمديد عقده.



وما استفز جماهير الفريق أن الدولي الفرنسي رفض حتى الرحيل خلال الفترة الحالية، إذ كانت عملية بيعه ستدر أرباحاً كبيرة على ناديه، خاصة في ظل اهتمام ريال مدريد الإسباني وأندية الدوري الإنكليزي الممتاز بخدماته.



وستعرف الأيام المقبلة أحداثاً جديدة متعلقة بالملف، بعد أن فتح الباريسي باب المفاوضات على صفقة لاعبه، ومن غير المستبعد أن يرحل كيليان مبابي إلى نادٍ لم يرد اسمه سابقاً في قائمة المهتمين، لكنه قادر على دفع قيمة مغرية من أجل نجم الباريسي.



يذكر أن كليان مبابي، قد شارك في آخر 25 دقيقة تحت قيادة لويس إنريكي في مباراة فريقه التحضيرية الأولى بفترة الإعداد الصيفي للموسم المقبل، ليسجل الفوز 2-0 في الدقيقة 90 أمام لوهافر. وسجل هوغو إتيكيتي الهدف الأول، وشارك مبابي في الدقيقة 60 من الشوط الثاني، ولعب للمرة الأولى مع شقيقه إيثان (16 عاماً)، الذي دفع به لويس إنريكي خلال الشوط الثاني.





المصدر: مواقع الكترونية