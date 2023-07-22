إنبي يحسم الجدل حول انتقال محمد حمدي ونادر حواش إلى الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي حقيقة ما تردد حول اقتراب الأهلي من ضم محمد حمدي وأحمد نادر حواش ثنائي الفريق البترولي.

قال الشريعي في تصريحات تليفزيونية "إمكانية ضم الأهلي لمحمد حمدي أو أحمد نادر حواش؟ مهما كانت العروض مغرية، الاتجاه الأول لنادي إنبي احتراف الثنائي في أوروبا"

واختتم: "احنا في دوري محترف المفروض نسعى لتسويق المواهب في أوروبا".

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره بيراميدز في تمام الثامنة والنصف مساء يوم الأحد المقبل على ستاد الدفاع الجوي ، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 32 للدوري الممتاز.

وتسلم الأهلي أمس الأربعاء درع الدوري العام، عقب مواجهة حرس الحدود التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على ملعب القاهرة الدولي.

وحقق الأحمر لقب الدوري العام للمرة الـ 43 في تاريخه عند النقطة 75 مستفيدًا من خسارة بيراميدز أقرب ملاحقيه أمام سيراميكا كليوباترا بثنائية لهدفين.

ومن المقرر أن يختتم الأحمر مواجهاته بالدوري أمام المصري البورسعيدي في اللقاء المؤجل الأخير المقرر إقامته مساء يوم 26 من الشهر الجاري.