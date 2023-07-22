شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم المصرى وسيراميكا فى كأس الرابطة قبل موقعة النهائى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ستاد برج العرب بالإسكندرية لمتابعة اللقاء الهام والذي يجمع المصري وسيراميكا في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

- مشوار المصري إلى نهائي كاس الرابطة

دور الـ 16

فوز اعتباري على الأهلي بنتيحة 3/0 بعد انسحاب الأخير

دور ربع النهائي

الفوز على الإسماعيلي 2/0

الدور نصف النهائي

التعادل مع فيوتشر 0/0 ثم الفوز بركلات الترجيح بنتيحة 3/1

- مشوار سيراميكا إلى نهائى كأس الرابطة

دور الـ 16

التعادل مع سموحة 1/1 ثم الفوز بركلات الترجيح 5/3

دور ربع النهائي

التعادل مع البنك الأهلي 2/2 ثم الفوز بركلات الترجيح 4/2

دور نصف النهائي

التعادل مع الاتحاد السكندري 0/0 ثم الفوز بركلات الترجيح 4/3

ومنذ تأسيسه في عام 1920، حصد النادي المصري 22 لقباً، بواقع 17 لقب دوري منطقة القناة، لقب كأس الاتحاد المصري، 3 ألقاب كأس السلطان، بطولة النخبة العربية مرة واحدة، وبطولة كأس مصر مرة واحدة.

ومنذ تتويج المصري بلقب كأس مصر نسخة 1998، غاب الفريق البورسعيدي عن منصات التتويج لمدة بلغت 25 عاماً، ويبحث الفريق الأخضر المتعطش للألقاب عن العودة لمنصات التتويج خلال مواجهة سيراميكا المرتقبة.