شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يبحث عن وديتين فى شهر أكتوبر استعدادًا لتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم في البحث عن وديات خلال شهر أكتوبر المقبل حيث طلب البرتغالي روي فيتوريا توفير وديتين خلال تلك المعسكر، ويتواصل الجهاز الإداري بالتنسيق مع اتحاد الكرة عن خوض وديتين خلال تلك الفترة استعداداً لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 .

وأسفرت قرعة تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم كلا من، بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي بتصفيات كأس العالم 2026 فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمسكيك.

وتنطلق التصفيات بأول جولتين بين يومي 13 و21 نوفمبر 2023، فيما تقام الجولتان الثالثة والرابعة بين يومي 3 و11 يونيو 2024، وتستمر الفعاليات بالجولتين الخامسة والسادسة بين يومي 17 و25 مارس 2025، وتقام الجولتان السابعة والثامنة بين يومي 1 و9 سبتمبر 2025، وأخيرا تُلعب الجولتان التاسعة والعاشرة في يومي 6 و14 أكتوبر 2025.