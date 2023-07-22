شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع الرتوش الأخيرة لتجديد عقد كولر لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بهدف تجديده لمدة موسمين آخريين بخلاف الموسم المُتبقي في عقده مع النادي ليقترب المدرب السويسري كثيراً من البقاء في الأهلي لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

وعلم ”الخليج 365” أن الأيام الماضية شهدت أكثر من جلسة عبر تقنية الزوم مع دينو لامبريتي وكيل أعمال كولر وشهدت المفاوضات إتفاقاً حول الخطوط العريضة بشأن تجديد عقد المدير الفني للمارد الأحمر الذي تولى مسئولية تدريب في شهر سبتمبر الماضي وحقق نتائج رائعة مع الفريق بعدما قاده للفوز بخمسة بطولات هي ، السوبر المصري "مرتين" ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والدوري الممتاز.

وإقترب الأهلي من حسم ملف تجديد كولر خاصة في ظل ترحيب الأخير بالبقاء مع القلعة الحمراء لمدة ثلاث مواسم قادمة رغم تلقيه عروضاً مُغرية من أندية خليجية ومن منتخب أسيوي كشف عنها وكيل أعماله مؤخراً لكن المدرب السويسري أبدى إرتياحاً لفكرة البقاء مع الأهلي وإستكمال التجربة التي شهدت نجاحات واضحة على الصعيدين المحلي والأفريقي.