شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائى بطولة العالم للاسكواش بمشاركة 5 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنطلق اليوم السبت، منافسات الدور نصف النهائي ببطولة العالم لناشئى الاسكواش المقامة حالياً فى ملبورن بأستراليا، ويتصدر نجوم الفراعنة قائمة أكثر الدول تحقيقاً للقب بطولة العالم فى المنافسات الفردية برصيد 27 لقبا بواقع 14 لقبا للناشئين، و13 لقبا للناشئات، وذلك منذ انطلاق البطولة فى عام 1980.

وتأهل 5 لاعبين مصريين إلى ربع نهائي البطولة، وهم: أمينة عرفي، فيروز أبو الخير، ملك خفاجي، سلمان خليل ومحمد زكريا.

وجاءت مباريات المصريين كالتالي:

- أمينة عرفي وملك خفاجي

- محمد زكريا وسلمان خليل

- فيروز أبو الخير و الماليزية إيرا أزمان

وتقام البطولة بمشاركة 245 لاعبا ولاعبة، عبر بطولة الرجال الفردية، وبطولة السيدات الفردية، وبطولة الفرق النسائية.

وتحمل البطلة المصرية أمينة عرفى، لقب بطولة العالم لناشئات الاسكواش عن النسخة الماضية.