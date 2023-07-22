شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا للاتحاد المنستيرى فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الزمالك إلى تدريباته اليوم السبت استعداداً لخوض منافسات البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري،ويستهل فيها الأبيض منافساته بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسي فى الجولة الأولى يوم 28 من ذات الشهر ويتسلح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق باللاعبين المعارين العائدين إلى صفوف الفريق في البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

ويبنى أوسوريو خطته في البطولة العربية على اللاعبين المعارين،بعدما أبدى قناعته بمستواهم الفني وإمكانياتهم البدنية،بالإضافة للتدعيمات في بعض المراكز التي طلبها الكولومبي وعلى رأسها المدافع الذى يلعب بقدمه اليسرى والمهاجم.

ويبدأ فريق الزمالك الاستعداد للمشاركة فى البطولة العربية اليوم السبت وذلك بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 5 أيام، بعد التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فى سياق متصل ينتظم معارو الزمالك فى مران الفريق اليوم السبت بعدما أخطرهم أوسوريو بالتواجد فى التدريبات حيث يعود محمود علاء إلى الأبيض بعد ظهوره بمستوى جيد مع سيد البلد، ليعود صخرة ميت عقبة لترميم الدفاع.

كما أنهى مسئولو النادي الأبيض إعارة حمدى علاء ليعود إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل، ونفس الحال بالنسبة ليوسف أوباما بعد تألقه بشكل رائع في الدوري السعودي، خاصة أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز مما يمنح أوسوريو العديد من الحلول،كذلك أحمد أيمن منصور من طلائع الجيش واستقر مسئولو الزمالك على سفر بعثة الفريق إلى السعودية 24 من شهر يوليو الجارى للمشاركة فى البطولة العربية، ويبدأ الزمالك مشواره فى البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسى 28 يوليو، ثم مواجهة الشباب 31 من الشهر ذاته، وأخيرا مواجهة النصر 3 أغسطس.